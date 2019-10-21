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Госдеп связал взрыв под Северодвинском с испытанием российской ядерной ракеты

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Томас Диннано

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна моря ракеты «Буревестник» (Skyfall). Об этом заявил в интервью The Washington Times заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Диннано.

По его словам, взрыв произошел после критической аварии — неконтролируемой ядерной реакции в ракете. «Она находилась на морском дне с момента неудачного испытания в начале прошлого года в непосредственной близости от крупного населенного пункта», — подчеркнул Диннано.

В августе похожую версию озвучил CNBC. Сообщалось, что на одном из трех судов, участвующих в спасательной миссии, прогремел взрыв, разрушивший ракету, ранее упавшую в море во время неудачного испытания.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны и пять сотрудников «Росатома».

После ЧП на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в районе Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. Эксперты отмечали, что кратковременное превышение уровня радиации не представляло опасности для местных жителей. Президент России Владимир Путин также заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона нет.

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