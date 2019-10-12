Раскрыта утечка секретной информации об испытаниях российского супероружия

Источником утечки в прессу сверхсекретных данных об испытаниях российских и китайских перспективных вооружений, получаемых американским правительством, является Генри Фрезе из Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США, пишет The Washington Post.

Газета, ссылаясь на Министерство юстиции Соединенных Штатов, сообщает, что 30-летний аналитик из Александрии (Вирджиния) «был пойман с поличным, раскрывая секретную информацию о национальной безопасности». Соответствующее обвинение сотруднику РУМО предъявлено 9 октября 2019 года.

Согласно Федеральному бюро расследований (ФБР), деятельность Фрезе, которая «может нанести исключительно серьезный ущерб национальной безопасности», обусловлена его желанием помочь карьерному росту женщины-репортера, с которой обвиняемый состоял в продолжительных любовных отношениях. Также в деле фигурирует еще одна женщина-корреспондент, знакомая с возлюбленной аналитика РУМО, которой последний передавал дополнительную информацию.

The Washington Post отмечает, что в представленных документах два репортера упоминаются как «Журналист 1» (возлюбленная аналитика) и «Журналист 2», а, вероятнее всего, в первом случае речь идет об Аманде Макиас из CNBC, тогда как во втором — о Кортни Кубе из MSNBC, которые освещают вопросы национальной безопасности.

В материалах ФБР указывается, что в период с мая по июль 2018 года «Журналист 1» опубликовала восемь статей, пять из которых содержали информацию из секретных отчетов РУМО, касающиеся разработок и испытаний Китаем и Россией перспективных образцов вооружений.

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The Washington Post пишет, что Фрезе и «Журналист 1» жили вместе по одному и тому же адресу в Александрии с августа 2017 года по август 2018 года, а «Журналист 2» является «более старшим» коллегой «Журналиста 1». Также отмечается, что в начале июля 2019 года репортеры стали соавторами статьи на темы, аналогичные опубликованным в 2018 году.

В августе 2019 года CNBC связал взрыв на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) с попыткой поднять со дна Баренцева моря крылатую ракету глобальной дальности «Буревестник», оснащенной малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой.

В феврале 2019 года телеканал писал о тринадцатом испытании «Буревестника».

В декабре 2018 года CNBC сообщил о пяти успешных летных испытаниях перспективной российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».

В августе 2018 года CNBC заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря «Буревестника», который якобы утонул в ноябре 2017 года в ходе неудачных испытаний.

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