В квартире российского чиновника нашли подпольное казино

В Санкт-Петербурге в квартире, которая принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, нашли подпольное казино. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По информации собеседника агентства, полиция провела обыски в квартире чиновника на Кронверкском проспекте. В ней нашли и изъяли рулетку, фишки и карты, а также 12 игровых автоматов и четыре стола для покера.

Отмечается, что Калядин дал показания. Он рассказал, что эта квартира сдавалась в аренду, и он не интересовался, что там происходило. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

По версии полиции, сеть подпольных казино в Санкт-Петербурге, в которую, в том числе, входила и данная квартира чиновника, выявлена в феврале прошлого года. Управление Следственного комитета России (СКР) по региону возбудило несколько дел, которые позже были объединены.

Калядин входит в партию «Единая Россия», а также является почетным членом Петроградского района Санкт-Петербурга.

31 января сообщалось, что СКР решил провести дополнительную доследственную проверку в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов, при помощи которых вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) захватил два московских казино.

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