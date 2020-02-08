Загитова лишилась лидерства в рейтинге лучших фигуристок мира

Международный союз конькобежцев (ISU) представил обновленный рейтинг в женском одиночном катании. Полный список доступен на сайте организации.
Японка Рика Кихира возглавила рейтинг благодаря победе на чемпионате четырех континентов. Таким образом, российская фигуристка Алина Загитова лишилась лидерства и опустилась на второе место.
Третью строчку занимает японка Сатоко Мияхара. На четвертом месте — Бради Теннелл из США. Еще одна россиянка Евгения Медведева замыкает пятерку лучших фигуристок мира по версии ISU.
В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры. 17-летняя россиянка не примет участия в чемпионате мира-2020, который пройдет в канадском Монреале с 23 по 29 марта.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!