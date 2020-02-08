В Британии вспомнили «русский крестьянский способ умножения»

Британский телеведущий и популяризатор математики Джонни Болл в очередном выпуске Numberphile, доступном на YouTube, вспомнил русский крестьянский способ умножения.

В качестве примера было рассмотрено умножение 9 на 13. Расчет велся в два столбика. Слева — 9 делилось на 2, справа — 13 умножалось на 2. Результаты (за вычетом дробной части в первом случае) записывались под исходными числами. Далее процедура повторяется (4 делится на 2, а 26 — умножается на 2). В итоге получаются два столбика (9, 4, 2, 1 и 13, 26, 52, 104). После этого нужно вычеркивать строки, где слева стоят четные числа (4 и 26, 2 и 52). Сложение оставшихся справа чисел (13, 104) должно дать искомый ответ (117).

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Болл подчеркивает, что таким способом пользовались русские крестьяне в XIX веке, однако он был известен еще в Древнем Египте, напрямую восходя к двоичной системе счисления.

В августе 2015 года сообщалось, что математики из Вашингтонского университета в Ботелле открыли новый тип пятиугольных паркетов — выпуклых пятиугольников, которыми можно замостить плоскость без пробелов и наложений.

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