Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище

В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю студентку колледжа на кладбище. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Инцидент произошел 3 февраля. Девушка возвращалась с учебы, и, когда она проходила мимо кладбища, на нее напал неизвестный мужчина. Он заставил ее пройти за ним, при этом угрожая ей ножом. Неизвестный завел студентку в заросли деревьев и там изнасиловал ее, после чего скрылся.

Сотрудники задержали местного жителя. Выяснилось, что ранее он был судим за совершение аналогичного преступления. Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» статьи третей 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

7 февраля сообщалось, что 17-летняя жительница деревни Раздолье Ленинградской области пожаловалась в полицию на сексуальное насилие со стороны деда.

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