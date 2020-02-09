83-летняя россиянка победила на чемпионате мира по плаванию

83-летняя россиянка Нина Максимова победила на чемпионате мира по зимнему плаванию. Об этом сообщает издание «Солевар».

Соревнования проходили с 3 до 9 февраля в Словении на озере Блед. Температура воды в озере составила плюс один градус. Максимова завоевала две золотые награды — на дистанциях 25 и 50 метров. Всего в чемпионате приняли участие 1042 спортсмена из 36 стран. Среди них пловцы из России, США, Аргентины, Германии, Чехии и других стран.

По информации «КП», Максимова занимается плаванием 77 лет, зимним плаванием — 30 лет. В пермском клубе закаливания и зимнего плавания «Тонус» спортсменка получила прозвище «золотая бабушка». Она занимает призовые места в соревнованиях по плаванию среди ветеранов.

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