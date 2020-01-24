В Египте обнаружили 74-летнего профессионального футболиста

Египетская футбольная ассоциация (EFA) зарегистрировала самого возрастного профессионального футболиста в мире. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, им стал 74-летний Из Элдин Бахдер, подписавший контракт с клубом третьего дивизиона чемпионата Египта «6 октября» из одноименного города. Подробности соглашения футболиста с клубом не сообщаются. Об опыте выступлений Бахдера в каких-либо других профессиональных командах также неизвестно.

Египетская футбольная ассоциация и сам футболист пригласили представителей Книги рекордов Гиннеса с целью зафиксировать, что Бахдер является самым возрастным профессиональным игроком. На данный момент японец Кадзуеси Миура официально является рекордсменом.

51-летний Миура в январе этого года продлил контракт с «Иокогамой». Нападающий продолжает выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Японии. Японец проводит уже 34-й сезон в карьере. Он принял участие в 261 матче клуба и забил 26 мячей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!