Старейший футболист мира снова продлил контракт

Нападающий «Иокогамы» Кадзуеси Миура продлил контракт с футбольным клубом еще на год. Об этом сообщает The Sun.

51-летний нападающий продолжит выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Японии. Миура — самый возрастной игрок в профессиональном футболе. Японец проводит уже 33-й сезон в карьере.

«Я буду играть от всего сердца и надеюсь, что смогу продолжить расти как профессионал», — заявил Миура. В конце февраля ему исполняется 52 года.

В марте 2017 года Миура превзошел англичанина Стэнли Мэтьюза, вышедшего на поле в официальном матче в возрасте 50 лет и пяти дней. Японец сыграл за «Иокогаму» в возрасте 50 лет и семи дней. Рекорд Мэтьюза продержался более полувека.

Миура защищает цвета «Иокогамы» с 2005 года. Он принял участие в 261 матче клуба и забил 26 мячей. Японец начал карьеру в 1986-м. Первой командой Миуры был бразильский «Сантос». Он также известен по выступлениям за бразильский «Палмейрас», итальянский «Дженоа» и австралийский «Сидней». В составе национальной команды с 1990-го по 2000 год он провел 89 матчей и забил 55 мячей. Также в активе футболиста шесть игр за сборную страны по футзалу.

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