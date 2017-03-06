Японец стал самым возрастным футболистом в истории

Нападающий «Иокогамы» Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом в истории, принявшим участие в официальном матче. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Японец побил рекорд англичанина Стэнли Мэтьюза, вышедшего на поле в возрасте 50 лет и 5 дней, продержавшийся более полувека. Миура сыграл в матче второй японской лиги в возрасте 50 лет и 7 дней.

Миура начал свою профессиональную карьеру в 1986 году. На протяжении 4 лет выступал в составе бразильских «Сантоса», «Палмейраса» и «Коритибы». В 1994-1995 годах Миура защищал цвета итальянского «Дженоа», затем играл в Японии. 50-летний форвард выступает за «Иокогаму» с 2005 года, на его счету 24 гола в 231 матче.

Миура играл в сборной Японии с 1990 по 2000 год. Он провел за национальную команду 89 матчей и забил 55 мячей.