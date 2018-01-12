Самый старый футболист мира поиграет еще

Нападающий японского футбольного клуба «Иокогама» Кацуйоси Миюра продлил контракт с командой. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА).

По информации организации, 50-летний футболист намерен выступать за клуб второго дивизиона еще как минимум один сезон.

В марте 2017 года Миюра вошел в историю, выйдя на поле в матче против «Нагасаки» в возрасте 50 лет и 7 дней. Он побил рекорд англичанина Стэнли Мэтьюза (50 лет и 5 дней). В этом же месяце японский форвард стал самым возрастным игроком в истории, забившим мяч на профессиональном уровне.

В прошлом году в составе «Иокогамы» нападающий провел 12 игр и отличился одним голом.

Для Миюры нынешний сезон станет 33-м в профессиональной карьере. Карьеру футболиста японец начал в 1986 году в бразильском «Сантосе», после чего выступал за «Токио Верди», итальянскую «Дженоа», загребское «Динамо» и австралийский «Сидней». В активе спортсмена также 89 матчей и 55 голов за сборную Японии.

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