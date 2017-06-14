Федерер проиграл в «самом старом» матче c 1982 года

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл немцу Томми Хаасу во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Штутгарте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 14 июня, и завершилась победой 39-летнего Хааса со счетом 2:6, 7:6 (10:8), 6:4. Игра продлилась 1 час 56 минут, во второй партии Федерер повел с брейком 2:1, но сразу упустил преимущество. На тай-брейке второго сета Хаас отыграл матчбол. В решающей партии единственный брейк немец сделал в пятом гейме.

Это поражение стало для Федерера вторым в сезоне. Первое 35-летнему швейцарцу нанес россиянин Евгений Донской, победивший во втором круге февральского турнира в Дубае.

Матч Федерера с Хаасом стал «самым возрастным» за 35 лет. Общий возраст участников составил 74 года. Предыдущий рекорд установили 49-летний Луис Айяла и 30-летний Рикардо Кано в 1982 году на турнире в Винья-дель-Мар.

В четвертьфинале соревнований в Штутгарте Хаас сыграет с соотечественником Мишей Зверевым.

Федерер в марте победил на двух турнирах серии «Мастерс» подряд (в Индиан-Уэллс и Майами), после чего взял перерыв до турнира в Штутгарте.