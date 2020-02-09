Британский футболист пошутил о коронавирусе и попал под шквал критики

Британский полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли в Snapchat пошутил о коронавирусе и попал под шквал критики. Об этом сообщает Daily Star.

Алли выложил в социальную сеть видео, на котором он сидит с маской на лице и говорит о коронавирусе. При этом на заднем плане слышны голоса людей с азиатским акцентом. В еще одном ролике футболист снял мужчину азиатской внешности, а затем антисептическое средство. Видео он подписал словами: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».

Шутки хавбека вызвали недовольство пользователей сети, а спортсмена назвали расистом. «Совершенно неуместно отпускать шуточки по этому поводу. Люди умирают по всему миру», — писали они.

После этого Алли пришлось принести извинения. «Я сожалею, что выложил эти видео. Я удалил их после того, как понял, что это может кого-то обидеть. Я ни в коем случае не хотел этого. Я приношу извинения тем, кого они оскорбили», — заявил он.

По последним данным, жертвами пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, стали более 800 жителей Китая. В общей сложности вирус выявили у 36,5 тысячи человек по всему миру, двое из них находятся в России.

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