Стивен Кинг продал российской школьнице право на экранизацию за один доллар

Томская школьница Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга за 1 доллар. Об этом сообщает РИА Томск.

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16-летняя школьница планирует снять короткометражку по мотивам рассказа «Женщина в комнате» и представить ее на международном фестивале Dollar Baby Russia осенью 2020 года в Краснодаре.

Костырина уже является автором нескольких короткометражных фильмов. Новый проект она планирует реализовать совместно с киноклубом «Сибирские мастерские». По словам школьницы, они намерены немного изменить концовку и сделать ее более оптимистичной, «чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа».

Школьница также рассказала, что она и киноклуб «Сибирские мастерские» предложили роль в картине популярному актеру и в настоящее время ведут с ним переговоры. Имя артиста не раскрывается. Кроме того, проект ведет поиск кандидаток на главную женскую роль.

Права на экранизацию рассказа были выкуплены по программе Dollar Baby — в ее рамках Стивен Кинг за 1 доллар делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу.

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