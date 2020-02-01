Стивен Кинг пожаловался на Facebook и удалился

Американский писатель Стивен Кинг удалил свою страницу из Facebook и пожаловался на социальную сеть в посте в Twitter.

Он написал, что удаляется, потому что его не устраивает ложная информация, которая допускается в политической рекламе. Также Кинг добавил, что не уверен насчет сохранности персональных данных пользователей.

Ранее Кинг обвинил кинопремию «Оскар» в фальсификациях в пользу белых кандидатов. Автор заявил, что раньше ситуация с расовым разнообразием на премии была еще хуже. «Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда в Голливуде было всего несколько афроамериканских режиссеров и одна женщина-режиссер Ида Лупино», — поделился он.

Ранее в январе сообщалось, что число пользователей Facebook, которые регулярно заходят в соцсеть, за год увеличилось на восемь процентов и достигло 2,5 миллиарда — около трети от всего населения планеты.

Роскомнадзор в январе открыл административное дело в отношении соцсетей Facebook и Twitter из-за того, что компании не подтвердили, что стали хранить личные данные россиян на территории России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!