Стивен Кинг обвинил «Оскар» в фальсификациях в пользу белых

Американский писатель Стивен Кинг обвинил кинопремию «Оскар» в фальсификациях в пользу белых кандидатов. Его колонку опубликовало издание The Washington Post.

Автор заявил, что раньше ситуация с расовым разнообразием на премии была еще хуже. «Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда в Голливуде было всего несколько афроамериканских режиссеров и одна женщина-режиссер Ида Лупино», — поделился он, пояснив, что Лупино никогда не номинировали на «Оскар».

Кинг отметил, что игнорирование некоторых талантливых кинематографистов связано с составом жюри премии. Уточняется, что восемь лет назад он на 94 процента состоял из белых людей, 77 процентов из них были мужчинами. В этом году женщины составляют 32 процента от общего числа участников жюри. По мнению писателя, Американская академия кинематографических искусств и наук пытается изменить ситуации с расовым и гендерным разнообразием, но делает это слишком медленно. В заключение Кинг напомнил, что мы все живем в неидеальном мире, а номинации на «Оскар» лишь подтверждают это.

Ранее британская актриса Кэри Маллиган раскритиковала кинопремию «Оскар» за игнорирование женщин-режиссеров и выразила сомнение в правильности работы системы голосования. По ее мнению, участникам жюри стоит запретить голосовать, пока они не докажут, что просмотрели все претендующие на премию картины.

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