Карантинный центр с китайцами решили закрыть из-за недовольства россиян

Власти Челябинской области отреагировали на протесты недовольных местных жителей из-за размещенных в санатории «Утес» на карантин шестерых граждан Китая. Принято решение закрыть карантинный центр и перевезти находящихся там людей в городскую больницу. Об этом сообщает в воскресенье, 9 февраля, Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на областной Минздрав.

«Те граждане КНР, которых поместили туда ранее, будут перенаправлены в стационары для медицинского наблюдения, как того требуют нормы», — отметили в ведомстве.

Кроме того, 10 февраля будет принято межведомственное решение по вопросу месторасположения карантинного пункта, поскольку это предписано требованиями Роспотребнадзора.

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

Власти Челябинска ранее призвали жителей не поддаваться панике из-за размещения китайца на карантин в местном санатории. Чиновники отметили, что жителям близлежащего поселка Рощино и деревни Ужевка не о чем беспокоиться, так как помещенный в карантинный пункт гражданин Китая «находится под наблюдением, он не пациент и не больной».

Накануне жители поселка Рощино и деревни Ужевка обратились к администрации Рощинского поселения с жалобами на размещение жителя Китая на карантин в местном санатории.

Начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева заявила журналистам, что на территории региона будет создано несколько зон, куда будут свозить иностранцев, у которых заподозрят коронавирус. Она объяснила это решение наличием языкового барьера у китайских пациентов и российских врачей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!