Карантинный центр с китайцами решили закрыть из-за недовольства россиян

Власти Челябинской области отреагировали на протесты недовольных местных жителей из-за размещенных в санатории «Утес» на карантин шестерых граждан Китая. Принято решение закрыть карантинный центр и перевезти находящихся там людей в городскую больницу. Об этом сообщает в воскресенье, 9 февраля, Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на областной Минздрав.
«Те граждане КНР, которых поместили туда ранее, будут перенаправлены в стационары для медицинского наблюдения, как того требуют нормы», — отметили в ведомстве.
Кроме того, 10 февраля будет принято межведомственное решение по вопросу месторасположения карантинного пункта, поскольку это предписано требованиями Роспотребнадзора.
Власти Челябинска ранее призвали жителей не поддаваться панике из-за размещения китайца на карантин в местном санатории. Чиновники отметили, что жителям близлежащего поселка Рощино и деревни Ужевка не о чем беспокоиться, так как помещенный в карантинный пункт гражданин Китая «находится под наблюдением, он не пациент и не больной».
Накануне жители поселка Рощино и деревни Ужевка обратились к администрации Рощинского поселения с жалобами на размещение жителя Китая на карантин в местном санатории.
Начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева заявила журналистам, что на территории региона будет создано несколько зон, куда будут свозить иностранцев, у которых заподозрят коронавирус. Она объяснила это решение наличием языкового барьера у китайских пациентов и российских врачей.