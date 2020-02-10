Совершен прорыв в создании рекордно мощного коллайдера

Ученые продемонстрировали ключевую технологию создания ускорителей частиц высокой энергии нового поколения. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследования проводились в рамках Эксперимента по ионизационному охлаждению мюонов (Muon Ionization Cooling Experiment, MICE), цель которого заключается в создании пучка мюонов. Это частицы, как и электроны, имеют отрицательный заряд, однако их масса намного больше. Это позволяет создать пучки частиц с рекордной энергией, которая в десять раз больше, чем в Большом адронном коллайдере.

Специалисты объявили о революционном шаге в создании пучка мюонов. Им удалось сконцентрировать частицы в достаточно малом объеме, чтобы повысить характеристику, называемую эффективным поперечным сечением. Она отражает вероятность взаимодействия частиц при их столкновении.

Мюоны также могут быть использованы для исследования атомной структуры материалов, в качестве катализатора ядерного синтеза и для сканирования плотных материалов, через которые рентгеновские лучи не могут проникнуть. Эти частицы получают при столкновении протонов с мишенью, после чего из них создают рассеянное облако с помощью серии магнитных линз. Для концентрирования облака мюоны охладили, пропустив их через энергопоглощающие материалы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!