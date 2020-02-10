В российском городе нашли безопасное место для карантинного центра

Карантинный центр для наблюдения за людьми, недавно прибывшим из охваченного эпидемией коронавируса Китая, открыли в здании противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщил Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов, пишет издание «Челябинск сегодня».

Это место самое безопасное, объект не может представлять опасности, указал он. По его словам, здание совершенно новое, поэтому, пациентов там нет, поэтому у размещенных в нем китайцев нет риска заразиться туберкулезом. «Это лечебное учреждение со своим двором, со своей санитарно-защитной зоной, со своей вентиляцией, со своей системной системой работы с отходами и питанием», — пояснил Семенов.

Наблюдать пациентов там будут в течении 14 дней. Если за это время у них повысится температура, то медики начнут соответствующие исследования.

Начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева заявила журналистам, что на территории региона будет создано несколько зон, куда будут свозить иностранцев, у которых заподозрят коронавирус. Она объяснила это решение наличием языкового барьера у китайских пациентов и российских врачей.

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