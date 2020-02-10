Упадок Запада назвали выгодным для России

Упадок значения Запада в мировых делах создает больше выгодных возможностей для лидерства России, Китая и Индии. Об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции Westlessnes («Беззападность»), на него обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Мнение об упадке Запада, который одновременно столкнулся с внутренними и внешними проблемами в политике, также выразил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Отмечается, что западные страны все меньше готовы участвовать в конфликтах напрямую, предпочитая взамен этого помогать союзникам обучением и вооружением.

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Авторы доклада признали, что Совет Безопасности ООН потерял способность принимать меры по разрешению конфликтов из-за постоянных разногласий. Главу о политике России эксперты назвали «путемкинское государство». В ней они отмечают, что имея слабые карты, Москва добилась некоторых значительных побед в 2019 году, например, возвращения в ПАСЕ и предложения президента Франции Эммануэля Макрона пересмотреть отношения России и Европы.

С другой стороны, Запад получил политические очки из-за провокационных действий Москвы. Среди них называются вмешательство в европейские выборы, искажение истории, организация отравления в Солсбери и, по неподтвержденным данным, убийство чеченского боевика в Берлине.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в 2020 году с 14 по 16 февраля. В ней примут участие около 600 политиков, бизнесменов, ученых и представителей правозащитных организаций. Россию на ней представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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