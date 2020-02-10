Назван лучший режиссер по версии «Оскара»

Пон Джун-хо получил премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Паразиты». Прямую трансляцию церемонии награждения в России ведет онлайн-кинотеатр Okko.

За победу в номинации также боролись Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»).

Ленту «Паразиты» также признали лучшим иностранным фильмом. Помимо этого, картина получила премию в категории «Лучший оригинальный сценарий».

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Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как «Оскар» с 1940-х, учредили в 1929 году. Церемония вручения проводится в Лос-Анджелесе ежегодно. В 2019 году награду в категории «Лучший режиссер» получил Альфонсо Куарон за картину «Рома».

До 3 марта 2020 года в Okko также можно будет посмотреть церемонию в записи.