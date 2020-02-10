Украина отреагировала на заявление Лаврова об обмене послами

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о возможном обмене послами. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Как следует из ответа украинского МИД на запрос журналистов, Киев не собирается возвращать посла в Москву. «Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», — говорится в документе.

Украина согласовывает кандидатуры послов в 13 стран, однако России в этом списке нет. Киев также не получал от Москвы запрос на назначение посла. «Запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Лавров в интервью «Российской газете» заявил, что Москва не возражает против обмена послами. «Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», — сказал министр.

Украина уволила посла в России Владимира Ельченко в декабре 2015 года, Москва своего посла в Киеве Михаила Зурабова — в июле 2016-го.

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