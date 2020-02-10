В России захотели обменяться послами с Украиной. О том, что Москва не будет против обмена, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, интервью с ним опубликовала в понедельник, 10 февраля, «Российская газета».

По словам министра, дипломатические отношения между Россией и Украиной были свернуты по инициативе Киева. Лавров добавил, что в России не против возобновления контактов. Также он напомнил, что это украинская сторона отозвала посла и грозилась разорвать отношения. Министр сказал, что Москва поддержит возможное решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов.

Глава МИД заявил, что даже в нынешних условиях Россия и Украина связаны в экономике, сфере транспорта, гуманитарных делах и семейных связях. Он раскритиковал барьеры, вводимые для авиасообщения, железнодорожного транспорта и просто для общения. «Кто-то съездил в Крым, и все — человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться», — сказал министр. Лавров назвал такую ситуацию дикостью и национал-радикализмом ультрарозлива.

Лавров также рассказал, что с главой МИД Украины Вадимом Пристайко виделся вживую один раз, на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года.

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