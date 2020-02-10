Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к «Единой России» с просьбой оказать содействие правительству в скорейшем принятии поправок к блоку законопроектов, касающихся выплаты маткапитала. Об этом сообщается на сайте фракции в понедельник, 10 февраля.

«Наше взаимодействие особенно важно сейчас, когда мы формируем контур реализации послания президента», — сказал Мишустин в ходе встречи с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком и руководителем фракции в Госдуме Сергеем Неверовым.

Премьер отметил, что кабмин уже подготовил необходимые изменения в законодательство. Единороссов он попросил подготовить поправки ко второму чтению проекта закона.

В свою очередь, Турчак отметил, что «Единая Россия» сделает все для того, чтобы выплаты материнского капитала производились своевременно.

25 января Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений об использовании маткапитала. Ранее в том же месяце он пообещал увеличить материнский капитал, а также предусмотреть выплаты на первого ребенка.

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