Россиянин выгулял девушку на цепи в БДСМ-наряде и попал на видео

dvad_3 / Instagram

В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку по факту появления видеоролика в интернете, на котором запечатлено, как мужчина выгуливает подругу на цепи в БДСМ-наряде, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Видео в Instagram разместил нижегородский блогер Илья Молодцов. На кадрах видно, как россиянин ведет подругу в одном белье на цепи по торговому центру, лицо девушки прикрыто маской.

Полиция проверит блогера на предмет административного правонарушения и мелкого хулиганства.

В августе прошлого года Молодцов опубликовал видео, на котором якобы ложится под поезд в метро.

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