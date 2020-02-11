В главном здании ФСБ полностью запретили интернет после нападения стрелка

В главном здании ФСБ на улице Лубянка в Москве ввели полный запрет на пользование гаджетами, имеющими доступ в интернет. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, это правило существовало и ранее, однако было скорее формальным, чем действующим. После нападения на здание спецслужб «лубянского» стрелка санкции ужесточились. Теперь после второго нарушения запрета сотруднику грозит увольнение.

Полный запрет на интернет введен в связи с тем, что сотрудники ФСБ из своих кабинетов снимали нападение стрелка и выкладывали ролики в соцсети или передавали знакомым по мессенджерам. Несколько человек были уволены за незаконную съемку и распространение видео.

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Раньше руководство закрывало глаза на то, что служащие пользовались на рабочих местах гаджетами и мессенджерами, уточняет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Теперь же в некоторых местах здания ФСБ запретили и мобильную связь. Кроме того, на некоторых этажах работают глушилки. Согласно инструкции у сотрудников может быть лишь обычный кнопочный телефон, не имеющий выхода в интернет, и на который есть сертификат безопасности ФСБ.

В результате нападения на здание ФСБ Евгения Манюрова 19 декабря на месте погиб один сотрудник ФСБ, второй скончался позднее в больнице. Также известно о ранении еще четырех человек, среди которых одно гражданское лицо. Устроивший стрельбу Евгений Манюров, вооруженный карабином, был убит на месте.

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