В квартире стрелка с Лубянки нашли схемы с планами

В квартире жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу по сотрудникам ФСБ возле штаб-квартиры спецслужбы на Лубянке, нашли записки и схемы с планами. Об этом сообщает издание Baza.

По его информации, часть записей была обнаружена на мятых салфетках, разбросанных рядом со столом мужчины. Его мать подтвердила, что почерк на них принадлежит ее сыну. Находки направлены на экспертизу.

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По данным «Московского комсомольца», незадолго до нападения на штаб-квартиру ФСБ Манюров был на курсах английского языка в центре столицы. Одним из последних людей, с кем он говорил, была руководитель языкового центра.

Дело о нападении на здание ФСБ расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, но, как писал «Коммерсантъ», в дальнейшем в расследовании может появиться и статья о терроризме. Газета отмечала, что основная версия, которую отрабатывает следствие, заключается в том, что атака носила террористическую направленность и была приурочена к большой пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся в тот же день, и Дню чекиста. Также сообщалось о проверке Манюрова на предмет связи с организациями террористического толка.

В результате нападения на Лубянке 19 декабря на месте погиб один сотрудник ФСБ, второй скончался позднее в больнице. Также известно о ранении еще четырех человек, среди которых одно гражданское лицо. Устроивший стрельбу Евгений Манюров, вооруженный карабином, был убит на месте.

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