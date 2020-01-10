После нападения на здание ФСБ начались увольнения

Пятеро сотрудников уволены из центрального аппарата ФСБ после нападения предполагаемого стрелка Евгения Манюрова 19 декабря 2019 года. Об этом изданию Znak.com сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, работы лишились силовики, занимавшие «хорошие должности», которые снимали на камеры мобильных телефонов нападение стрелка на приемную ФСБ и спецоперацию по его ликвидации. Также уволены те, кто пересылал эти видео в мессенджерах и передавал записи прессе.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что сразу после инцидента была начата служебная проверка, в ходе которой были выявлены нарушения, допущенные по меньшей мере двумя сотрудниками комендатуры ФСБ.

«Эти нарушения связаны с их неадекватным реагированием на чрезвычайное происшествие. Решается вопрос об увольнении этих сотрудников по отрицательным мотивам», — рассказал собеседник редакции. Он также уточнил, что еще около 10 сотрудников самостоятельно, не дожидаясь выводов рабочей комиссии, подали рапорта на увольнение, так как в процессе проверки им устно высказали претензии к поведению во время ЧП.

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Кроме того, по данным собеседника издания, продолжается прокурорская проверка, которая должна установить как правомочность применения оружия, так и законность действий сотрудников при задержании свидетелей, в том числе журналистов.

По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, из ФСБ уволились 16 сотрудников из отдела «П», который занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере, за съемку нападения стрелка.

В центре общественных связей ФСБ не комментируют информацию об увольнении своих сотрудников.

В результате нападения на улице Лубянка в Москве 19 декабря на месте погиб один сотрудник ФСБ, второй скончался позднее в больнице. Также известно о ранении еще четырех человек, среди которых одно гражданское лицо. Устроивший стрельбу Евгений Манюров, вооруженный карабином, был убит на месте.

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