Россиянок снимали на камеру в кабинетах гинекологии

Минздрав Калининградской области отказался убирать камеры наблюдения из кабинетов гинекологии после жалобы местной жительницы Екатерины Серебренниковой. Об этом россиянка рассказала РИА Новости.

По ее словам, осенью прошлого года по направлению из роддома она пришла в женскую консультацию, где ей должны были сделать УЗИ органов малого таза. Раздевшись, женщина заметила видеокамеру напротив кушетки, при этом о съемке ее никто не предупреждал. Серебренникова проконсультировалась с юристами, которые сказали, что это незаконно, и 11 октября обратилась в региональный Минздрав. «Они ответили быстро. Ответ был таким, что консультация — это публичное место», — рассказала она.

После этого Серебренникова пожаловалась в прокуратуру, сообщив, что незаконная съемка нарушает закон о неприкосновенности частной жизни, и потребовала демонтировать камеры. Жалоба была перенаправлена в женскую консультацию. Там женщине ответили, что они не нарушают права пациентов.

Ранее Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

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