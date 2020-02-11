Китайские туристы массово устремились в Россию

Россию в 2019 году посетили 1,2 миллиона туристов из Китая, что превысило показатели предыдущего года на 12 процентов. О том, что китайские путешественники массово устремились в страну, сообщил представитель ассоциации «Мир без границ». Сообщение публикует «Интерфакс».

Так, по информации источника, чаще всего туристы из КНР посещают Москву, Санкт-Петербург, Приморский край и Амурскую область. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году побывали 750 тысяч китайских путешественников (на 23 процента больше, чем в 2018 году), а Амурскую область 116 тысяч человек (на 15 процентов больше).

«При этом 446 тысяч туристов из КНР начали свое путешествие по России с российской столицы, с Санкт-Петербурга — 304 тысячи туристов», — уточняет источник.

Кроме того, значительно вырос туристический поток китайцев в Свердловскую область и составил 2,4 тысячи человек. Вдобавок, по данным «Мира без границ», на 16 процентов увеличилось и число организованных поездок из КНР.

Тем не менее в некоторых регионах России было отмечено снижение потока путешественников. Среди них оказались Забайкальский край (меньше на 4 процента), Хабаровский край (на 34 процента) и Приморский край (на 13 процентов).

В феврале компания Rusland SP подсчитала, что петербургские отели могут потерять 6,2 миллиарда рублей за год из-за коронавируса 2019-nCoV. Как отметили аналитики, введение запрета на выезд за рубеж туристических групп из Китая прежде всего затронет гостиницы Санкт-Петербурга, ориентированные исключительно на работу с китайцами.

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