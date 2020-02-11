В Москве человек с ножом забрался на козырек магазина и пригрозил порезать себя

В Москве мужчина с ножом залез на козырек магазина в районе одной из станций метро и пригрозил порезать себя. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

Инцидент произошел около станции «Щелковская» во вторник, 11 февраля. На появившихся в сети кадрах видно, что мужчина сидит на коленях на краю козырька. Вокруг него люди в спецодежде.

По информации канала, мужчину забрали в отделение полиции, с ним проводится беседа.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в московском метро молодого человека, который, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне. Его сообщники кричали об опасной инфекции, провоцировали панику среди пассажиров. Личности сообщников устанавливаются.

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