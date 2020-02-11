Запертые в клетке норки съели друг друга и попали на видео

Защитники животных сняли видео о жестоком обращении с норками на меховой ферме в Литве. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Животные заперты в тесных клетках, облепленных мухами. Они мечутся от стресса и пожирают друг друга. В одной из сцен показывают норку, со спины и боков которой содран весь мех. Другое животное разорвано пополам. Детеныши норок сбиваются в кучи, пытаясь согреться, и перелезают друг через друга в тесноте.

Защитники животных из организации «Открытые клетки» назвали ролик шокирующим и посоветовали впечатлительным воздержаться от просмотра. «Такие ужасные условия удивительно распространены в меховой индустрии, — говорит представитель организации Коннор Джексон (Connor Jackson). — Подобным издевательствам над животными нет оправдания».

Ранее сообщалось, что смотрители Тигриного зоопарка Сирача на востоке Таиланда кормили тигров живыми поросятами на потеху публике. Внимание защитников природы привлекло видео, в котором двух поросят сажают в клетку к тигрице по кличке Саймаи. Хищница вонзает когти в одного из визжащих поросят и кусает его за спину.

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