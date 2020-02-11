Нацпроекты захотели отразить в Конституции

Реализация национальных проектов должна найти отражение в новой редакции Конституции России, считает депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина. Ее цитирует «ФедералПресс» во вторник, 11 февраля.

«Национальные проекты — это национальные цели развития, которые позволяют концентрировать все ресурсы и потенциал страны на достижении ключевых целей развития государства», — сказала она на очередном заседании рабочей группы по подготовке поправок.

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Она пояснила, что нацпроекты могут быть закреплены в Основном законе в части о приоритетах государственной политики.

5 февраля президент Владимир Путин заявил, что у нового правительства нет времени на раскачку для реализации нацпроектов.

Конституционные изменения президент России Владимир Путин анонсировал 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Все инициативы будут вынесены на всенародное голосование, которое может пройти весной этого года.

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