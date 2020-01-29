В России появилось особое министерство

Министр финансов Антон Силуанов договорился с главой правительства России Михаилом Мишустиным о том, что его ведомство останется на особом положении, без куратора из числа вице-премьеров. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

О распределении обязанностей девяти вице-премьеров стало известно из документа, который опубликован в ночь на 29 января. Все остальные министерства получили кураторов.

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В правительстве Дмитрия Медведева пост первого вице-премьера занимал именно Силуанов, но в нынешнем кабинете на его место пришел Андрей Белоусов.

Он будет отвечать за координацию работы Министерства экономического развития, Министерства транспорта и ряда профильных федеральных агентств. Также Белоусов займется мониторингом реализации нацпроектов и противодействием санкциям против России.

Помимо этого, после смены правительства Минфин получил контроль над Росимуществом, которое ранее находилось в ведении Минэкономразвития. Агентство управляет федеральной собственностью — например, контрольными пакетами акций в «Ростелекоме», «Россетях», «РусГидро», «Транснефти».

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