Телеведущая рассказала о пережитом в детстве насилии

Британская телеведущая Чарли Уэбстер (Charlie Webster) призналась, что ее с матерью регулярно избивал отчим. Как сообщает The Sun, из-за жестокого родственника она испытывала проблемы с выражением эмоций и коммуникацией во взрослом возрасте.

37-летняя Уэбстер отметила, что в детстве и юношестве «каждый день был посвящен выживанию». «Только сейчас я по-настоящему начала осознавать это. Я бы не смогла рассказать обо всем лет пять назад, так как этот человек все еще в какой-то степени влияет на меня», — пояснила пережившая насилие журналистка.

Проблемы начались, когда Уэбстер было около семи лет. По ее словам, мужчина регулярно применял к ней насилие. Родная мать девочки также подвергалась избиению супругом. В ответ на попытки жены уйти от мужа-тирана отчим угрожал убить ее.

«Подразумевается, что дом — это безопасное, приятное пространство. Я же, как только заходила в дом из школы, пыталась понять, куда поставить ногу, чтобы не было лишнего шума», — вспомнила она.

По ее словам, такая жизнь в семье привела к проблемам в отношениях. Журналистка сравнила свое поведение с действиями зомби — у нее не было эмоций и она огородилась от внешнего мира. Уэбстер заметила, что в школе лишь одна из преподавателей постаралась помочь ей в этой ситуации. Мать журналистки лишь пару лет назад смогла уйти от супруга — дочь помогла ей найти безопасное место для жизни.

Уэбстер — британская спортивная журналистка. В Англии девушка работала на спортивных каналах «Би-би-си», Channel 4, ITV и на специализированном канале Sky Sports. Она также периодически появляется в эфире утреннего шоу Good Morning Britain для обсуждения спортивных новостей. За карьеру успела поработать в Испании в должности ведущей на телеканале футбольного клуба «Реал» и на азиатской версии американского канала ESPN.

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