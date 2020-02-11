Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Об этом пишет The Daily Mail.

О рождении третьего ребенка, пол которого не указывается, рассказал брат певца Хулио. Комментариев от родителей пока не поступало.

16 декабря 2017 года спортсменка родила близнецов: сына Николаса и дочь Люси. Тогда Курникова скрывала свою беременность и не появлялась на публике с ноября 2016 года.

Иглесиас и Курникова познакомились в 2001 году во время съёмок клипа на песню Escape. 36-летняя россиянка завершила карьеру теннисистки в 2003 году из-за травмы. Наивысшее ее место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — восьмое.

В 2016 году россиянку включили в Зал теннисной славы. Она является единственной российской теннисисткой, которая становилась первой ракеткой мира в парном разряде. Вместе с Мартиной Хингис из Швейцарии она дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии.

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