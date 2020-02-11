Россиян предупредили о вреде сосисок

Употребление в пищу сосисок может навредить здоровью, особенно если речь идет о ребенке. В продукте мало полезного, зато много жира, соли, консервантов и пищевых добавок. Об этом организации потребителей «Общественный контроль» рассказали опрошенные врачи.

Состав и вкус сосисок делают их очень привлекательными, и есть их хочется все больше, отметил диетолог, врач-психотерапевт Андрей Бобровский. Гастроэнтеролог высшей категории Ольга Моденова уточнила, что дети быстро привыкают к такой еде из-за вкусовых добавок, и в итоге их метаболизм формируется неправильно. Она добавила, что частое употребление пищи с большим количеством жира и крахмала может привести к ожирению. «Конечно, людям с язвенной болезнью сосиски принесут вреда меньше, чем жареный кусок мяса, но каждый день ими питаться нельзя», — сказала Моденова.

Эксперименты производителей с составом мясной продукции могут нанести вред людям, склонным к аллергии. При неблагоприятных обстоятельствах может возникнуть тяжелая реакция вплоть до отека Квинке, указал Бобровский.

Ранее в феврале специалисты «Общественного контроля» проверили качество сосисок, представленных в российских магазинах. Оказалось, что состав некоторых образцов не соответствовал написанному на упаковке. Так, в сосисках «Молочные» ТМ «Малаховский» были найдены клетчатка и каррагинан, в «Говяжьих» — крахмал, соевый изолят, частицы хрящей и костей.

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