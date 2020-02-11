Названа доля получивших прибавку к зарплате россиян

Только небольшая доля россиян, около 8 процентов, получили прибавку к зарплате в 2020 году. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое поступило в «Ленту.ру».

Большинство респондентов (87 процентов) сообщили, что с начала года им еще не повышали зарплату, 5 процентов сохраняют надежду получить прибавку в скором времени. При этом 81 процент опрошенных заявили в ходе исследования, что они недовольны текущим уровнем доходов.

Материалы по теме Никогда не поздно О непреходящей ценности пословицы «век живи — век учись»

В январе 40 процентов россиян в ходе исследования заявили, что станут работать усерднее, если их зарплата вырастет в полтора-два раза. От 5 до 30 процентов опрошенных назвали мотивирующей прибавку к зарплате в 10-40 процентов.

Ранее специалисты «Работа.ру» назвали верный способ получить повышение на работе. По их мнению, для этого необходимо поддерживать хорошие отношения с начальством. Кроме того, нужно быть трудолюбивым и усердным, а также иметь релевантный опыт работы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!