Мужчины пожаловались на домогательства со стороны женщин

Мужчины с сообщества Reddit рассказали свои истории о домогательствах со стороны женщин и изнасилованиях. Многие пожаловались на то, что в обществе не принято говорить о насилии по отношению к мужчинам. Тред за два дня набрал более 40 тысяч лайков и почти восемь тысяч комментариев.

Пользователь CrossPollinator сообщил о том, что регулярно сталкивался с домогательствами со стороны коллег, когда работал в больнице. Когда он пожаловался руководству, его попросили уйти, а пристававшие к нему женщины остались безнаказанными. Он добавил, что неоднократно пытался обсудить эту проблему, однако никто не проявлял интереса, даже родная мать.

Winter_quanza_een вспомнил, что в старших классах был знаком с девушкой, которая постоянно «охотилась» на пьяных или уснувших на вечеринках парней. По его словам, другие девушки знали о домогательствах с ее стороны, но никак не пытались повлиять на ситуацию. «Они даже шутили об этом и делали ставки. Но всегда следили за тем, где их собственные парни», — заметил он.

Пользователь DEADMEAT15 рассказал, как на него набросилась девушка, которая была «тяжелее и шире» него. Мужчина пожаловался, что она трогала его и заставляла заниматься петтингом, хотя он не хотел этого. Он подчеркнул, что никогда никому не рассказывал о случившемся, поскольку боялся, что ему не поверят.

Ранее пользователи Reddit обсудили, какие стереотипы о мужчинах раздражают их больше всего. Многие подписчики треда рассказали, что ненавидят, когда об их заботе о детях отзываются пренебрежительно.

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