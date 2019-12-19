Японка выиграла дело об изнасиловании против известного телеведущего

Японский суд постановил возместить моральный ущерб журналистке Шиори Ито (Shiori Ito), нанесенный известным телеведущим Нориюки Ямагучи (Noriyuki Yamaguchi), которого она обвинила в изнасиловании. Как сообщает NHK, мужчина должен выплатить 3,3 миллиона иен (1,9 миллиона рублей).

После решения суда журналистка держала плакат с надписью «победа». По выражению японки, решение суда в ее пользу не означает, что она не пострадала из-за произошедшего.

В иске Ито утверждала, что бывший руководитель вашингтонского бюро японской телекомпании Tokyo Broadcasting System (TBS) изнасиловал ее в 2015 году, когда она пребывала в бессознательном состоянии. Прокуратура не нашла достаточно оснований для уголовного дела, поэтому Ито подала гражданский иск.

Как сообщает «Би-би-си», она одной из первых в стране заговорила о сексуальных домогательствах, став символом движения MeToo в Японии. По словам журналистки, в 2015 году Ямагучи пригласил ее на ужин, а после она потеряла сознание и пришла в себя, обнаружив, что лежит в гостиничной кровати. Девушка тогда обращалась в полицию, но после проверки стражи порядка решили не возбуждать уголовное дело из-за недостаточности доказательств.

Ямагучи широко известен в Японии, он много лет был телеведущим, затем руководил несколькими СМИ. Ведущий не согласен с решением суда и намерен подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что участнице испанской версии реалити-шоу «Большой брат» Карлоте Прадо (Carlota Prado) показали запись ее изнасилования. Все произошло во время съемок, а насильником был мужчина, с которым она встречалась на передаче.

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