Девушка обнаружила на сайте с порноместью информацию о себе и испугалась

Жительница британского города Мидлсбро, назвавшая себя Беки, рассказала «Би-би-си», что нашла сайт с порноместью, на котором были опубликованы ее личные данные. Как пишет издание, девушка была напугана, ведь информация могла быть размещена ее близкими или знакомыми.

По словам 22-летней британки, на ресурсе были также опубликованы данные трех ее подруг, все они живут недалеко друг от друга. Как только Беки рассказала о своей находке в ставшем вирусным посте в соцсети, данные о них были удалены с сайта.

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Это заставило девушку предположить, что информацией интересовались знакомые. «Такое впечатление, что они увидели это и не захотели, чтобы их поймали. Это страшно», — заявила она, комментируя последующее удаление информации.

Беки отметила, что сайт работает с 2010 года. ВИП-пользователям обещают предоставить доступ более чем к терабайту порноконтента, база которого пополняется каждый день. На ресурсе размещены ролики с изнасилованием, публикации, в которых оцениваются женские тела, и изображения с насилием над детьми. Она рассказала, что во многих случаях жертвами порномести на сайте становятся девушки до 25 лет, а одна девочка нашла свои фото на сайте, когда ей было 13 лет.

Беки обратилась в полицию, однако правоохранители не смогли ничего сделать. После того как к администрации сайта обратились журналисты, представители ресурса ответили, что убрали весь нелегальный контент. По их словам, изображения и видео размещаются анонимными юзерами и они стараются отслеживать те материалы, которые нарушают правила публикации.

Ранее сообщалось, что сотрудники социальной сети Facebook ежемесячно находят около полумиллиона эротических картинок, размещенных на платформе. Все эти файлы опубликованы для порномести.

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