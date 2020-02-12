Новую Motorola Razr проверили на прочность

Блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, устроил краш-тест смартфону Motorola Razr. Запись тестирования на прочность опубликована на YouTube-канале блогера.

Нельсон обратил внимание, что из-за раскладной конструкции устройства между экраном и корпусом остается заметный зазор, в который может попадать мелкий мусор. Блогер подтвердил свои опасения, посыпав новую раскладушку песком и обнаружив треск при последующих складываниях половинок корпуса.

Видеоблогер попробовал прожечь экран устройства от Motorola, но ему не удалось причинить девайсу видимого вреда. Во время проверки на прочность обоих экранов он заметил, что дисплеи хорошо собирают мелкие царапины, которые можно случайно оставить даже ногтем. В завершении тестирования Нельсон согнул девайс пополам и повредил механизм таким образом, что смартфон стал складываться в обратную сторону. Блогер подытожил, что из-за сложной конструкции девайс сложно поддается ремонту.

В начале февраля издание CNET протестировало раскладной механизм нового аппарата Motorola с помощью специального робота, имитирующего раскладывания девайса. Смартфон проработал около четырех часов, тестирование завершилось на отметке 27 218 циклов.

Складной смартфон Motorola Razr появился в продаже 6 февраля, его цена составила 1500 долларов или около 92 тысяч рублей. Аппарат, имеющий складной 6,2-дюймовый OLED-дисплей, был представлен 14 ноября 2019 года. Гаджет является обновленной версией раскладушки Motorola Razr V3, которая вышла в 2004 году.

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