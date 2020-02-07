Назван срок жизни новой Motorola Razr

Журналисты CNET протестировали раскладной смартфон Motorola Razr, чтобы выяснить срок его жизни. Четырехчасовая запись теста доступна на YouTube-канале издания.

Журналисты поместили аппарат в специальное устройство FoldBot, которое имитирует раскладывание девайса. Тест длился более четырех часов и был остановлен, когда аппарат завершил 27 218 циклов. Авторы тестирования отметили, что рассчитывали как минимум на 100 тысяч циклов.

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Редакция обратила внимание на некорректную работу механизма устройства, который к концу тестирования не позволял закрывать створки смартфона полностью. Также во время теста журналисты слышали скрип, который издавал поврежденный шарнир.

В октябре 2019 года с помощью FoldBot был протестирован смартфон Samsung Galaxy Fold. Устройство выдержало около 120 тысяч циклов, затем у девайса сломался шарнир и на экране появились повреждения. Редакция сделала вывод, что зафиксированное количество складываний примерно эквивалентно трем годам использования аппарата.

Складной смартфон Motorola Razr появился в американской продаже 6 февраля. Стоимость девайса составила 1,5 тысячи долларов или около 93 тысяч рублей. Новый аппарат является обновленной версией раскладного телефона Motorola Razr V3, который вышел в продажу в 2003 году.

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