Раскрыта дата выхода новой Motorola Razr

Складной смартфон Motorola Razr появится в продаже 6 февраля в США. Дата выхода новой версии культового телефона была раскрыта на сайте оператора Verizon.

В анонсе говорится, что с 26 января на сайте оператора откроется предзаказ на устройство. 6 февраля складной аппарат появится в свободной продаже Verizon, сети супермаркетов Wallmart и на сайте Motorola. Стоимость устройства составит 1500 долларов или около 94 тысяч рублей. По данным издания GSMArena, релиз смартфона состоится не только в США, но и в Великобритании. Пока неизвестно, выйдет ли Razr в международную продажу.

Материалы по теме На прогиб Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон

В декабре компания Motorola заявила, что выход складного смартфона Razr в продажу отложен на неопределенный срок. Причиной задержки в компании назвали повышенный спрос на аппарат, который конвертировался в большое количество предзаказов.

Компания Motorola представила складной смартфон Razr в середине ноября. Аппарат получит 6,2-дюймовый OLED-дисплей, дополнительный экран на внешний стороне на 2,7 дюймов, чип Snapdragon 710, шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

Оригинальная модель Motorola Razr V3 вышла в 2004 году. Телефон имел тонкий профиль, два цветных дисплея, камеру, интерфейс Bluetooth и разъем mini-USB. Издание Forbes назвало Razr V3 одним из культовых телефонов в истории.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!