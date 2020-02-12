Счета богатейшей женщины Африки с российским гражданством арестовали

Прокуратура Португалии арестовала банковские счета дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш — богатейшей женщины Африки с российским гражданством, сообщает Reuters.

Решение было принято по результатам совместной работы властей Португалии и Анголы. В конце января генпрокурор Анголы Хелдера Питту Гроз сообщал о намерении ангольских властей попросить Португалию арестовать счета душ Сантуш.

Согласно результатам расследования Международного консорциума журналистов-расследователей, Изабель душ Сантуш и ее муж, бизнесмен Синдика Доколо скупали ценные госактивы и превратили богатую нефтью и алмазами страну в одну из беднейших на Земле. В общей сложности казна Анголы потеряла 1,6 миллиарда долларов. Пока отец душ Сантуш находился у власти в стране с 1979 по 2017 год, она и ее супруг построили бизнес-империю более чем из 400 компаний в 41 государстве. Предприятия получали государственные контракты с завышенными на миллиард долларов ценами.

Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство. Она родилась в 1973 году в Баку, где ее отец учился в институте нефти и химии. Ее мать Татьяна Куканова является бывшей гражданкой СССР.

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