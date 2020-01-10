Самая богатая женщина Африки оказалась россиянкой

Самая богатая женщина Африки — дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш — оказалась россиянкой. По данным российского МВД, на которые ссылается РИА Новости, она родилась в СССР, вследствие чего имеет российское гражданство.

«Указанная персона не получала гражданство РФ, так как оно у нее было изначально», — пояснили агентству в министерстве в ответ на соответствующий запрос.

Ранее португальская газета Expresso написала, что душ Сантуш получила российское гражданство. По версии издания, это могло понадобиться ей во избежание экстрадиции в Анголу, у правоохранительных органов которой могут возникнуть к ней претензии. Еще одна причина может заключаться в желании снизить налоговую нагрузку на бизнес.

Материалы по теме Белая ворона Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки

Душ Сантуш родилась в 1973 году в Баку в семье ангольца Жозе Эдуардо душ Сантуша и советской гражданки Татьяны Кукановой. Ее отец учился в СССР, а впоследствии стал президентом независимой Анголы, пробыв на этом посту с 1979 по 2017 год.

Душ Сантуш владеет долями в нескольких компаниях, среди которых ангольский сотовый оператор Unitel, а также банки BIC и BPI. Ее состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов США, что делает ее восьмой в списке богатейших людей Африки, а также самой богатой женщиной континента. До 2017 года также возглавляла крупнейшую нефтяную компанию Анголы Sonangol, однако затем была уволена новым президентом Жуаном Лоренсу в рамках антикоррупционной кампании.

Сама душ Сантуш косвенно подтвердила наличие у нее российского налогового резидентства, заявив, что в этом нет «ничего плохого».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!