Богатейшую женщину Африки с российским гражданством заподозрили в махинациях

Дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, которая является богатейшей женщиной Африки и имеет российское гражданство, заподозрили в финансовых махинациях, из-за которых казна потеряла 1,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют результаты расследования Международного консорциума журналистов-расследователей, в котором участвовали такие издания, как The Guardian, «Би-би-си» и The New York Times.

В ходе работы журналисты проанализировали более 715 тысяч электронных писем, контрактов, счетов и других документов, переданных «Платформой по защите осведомителей в Африке» (PPLAAF). Они свидетельствуют о том, что Сантуш и ее муж, бизнесмен Синдика Доколо, скупали ценные госактивы и превратили богатую нефтью и алмазами страну в одну из беднейших на Земле, отмечают журналисты.

За годы, пока отец душ Сантуш находился у власти в стране (1979-2017 годы), они с супругом построили бизнес-империю более чем из 400 компаний в 41 государстве, в том числе в офшорных юрисдикциях. Эти компании получали государственные контракты, цены по которым в общей сложности были завышены на миллиард долларов.

Журналисты в качестве примера подозрительных сделок приводят действия душ Сантуш в 2016-2017 годах, когда она возглавляла ангольскую нефтяную госкомпанию Sonangol. За десять лет до этого фирма дочери президента купила у Sonangol португальскую энергетическую компанию Galp. Новый владелец должен был по условиям сделки заплатить только 15 процентов от первоначальной стоимости акций, еще около 63 миллионов евро правительство страны выдало в качестве кредита от Sonangol на 11 лет. Долг действительно был погашен в срок, однако душ Сантуш, возглавляя госкомпанию, не потребовала у своей же фирмы выплаты процентов, которые достигли девяти миллионов евро.

Женщина, чье личное состояние оценивается в два миллиарда долларов, все обвинения в свой адрес и и адрес супруга отвергает. Она утверждает, что журналисты открыли «охоту на ведьм», а она не получала никакой материальной выгоды от политических связей.

Ранее сообщалось, что душ Сантуш имеет российское гражданство. Она родилась в 1973 году в Баку, где ее отец учился в институте нефти и химии. Ее мать — бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова.

