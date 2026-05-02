05:23, 2 мая 2026

Дубинский: ЕС для принятия Украины нужно взять под контроль аграрный сектор
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Фото: Стрингер / РИА Новости

Для принятия Украины в состав Евросоюза (ЕС) европейцам нужно выполнить семь условий, в том числе взять под контроль аграрный сектор постсоветской страны. Так перспективы оценил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, первым условием является сокращение числа населения, от которого зависит представительство в Совете Европы и Европарламенте. Также ЕС нужно будет уничтожить на Украине всю конкурентную технологическую промышленность, сохранить выход к морю для экспорта продукции, взять под контроль правоохранительные органы и создать условия для прибытия в постсоветскую страну мигрантов.

Кроме того, Евросоюзу необходимо будет заменить православие на католицизм.

Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с усилением давления со стороны доноров, после того как Евросоюз одобрил выделение ей кредита в размере 90 миллиардов евро.

