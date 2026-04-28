09:35, 28 апреля 2026

Киев столкнулся с давлением после предоставления кредита

Berliner Zeitung: Кредит ЕС усилил зависимость Украины от доноров
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина столкнулась с усилением давления со стороны доноров, после того как Евросоюз (ЕС) одобрил выделение ей кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).

«Рост зависимости от европейских фондов усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров», — пишет издание. Авторы статьи отмечают, что Брюссель выделяет миллиарды евро, но этих средств оказывается недостаточно для покрытия всех потребностей Киева.

Дефицит финансирования Украины оказался значительно выше первоначальных оценок. Как отмечает BZ, новый кризис надвигается на фоне ухода США и активного вмешательства Европы в финансовое обеспечение украинской стороны.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что выделенного ЕС кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины может оказаться недостаточно, поскольку потребности Киева выросли за время одобрения этих средств.

