Названы опасные для приема на голодный желудок продукты

Биолог Лялина: Прием цитрусовых и кофе натощак может навредить желудку

Россиянам назвали опасные для приема натощак продукты. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолога Ирину Лялину.

Стоит отказаться от употребления на голодный желудок цитрусовых, кислых фруктов и кофе. Что касается таких фруктов, то их кислоты могут раздражать слизистую оболочку желудка, тем самым провоцируя изжогу, гастрит и обострение язвы.

Кофеин же, в свою очередь, стимулирует выработку соляной кислоты.

«Если еды в желудке нет, кислота начинает воздействовать на стенки желудка, что ведет к повреждениям и дискомфорту», — пояснила Лялина.

Эксперт также добавила, что стоит отказаться от употребления натощак и продуктов с высокими гликемическим индексом, они могут вызвать «инсулиновый взлет».

